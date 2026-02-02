PUBBLICITÀ
Fuggono dai carabinieri a bordo della “Macchina 50”, denunciati tre minori nel Napoletano

Gianluca Spina
Fuggono dai carabinieri a bordo della "Macchina 50", denunciati tre minori nel Napoletano
Le chiamate al 112 raccontano tutte la stessa cosa: un gruppo di ragazzini gira in città impugnando mazze di legno. In via Fressuriello intervengono i carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di Piazzolla di Nola. 3 giovani sono in una minicar (da 2 posti…) e, quando notano la pattuglia, fuggono. Durante la corsa, lanciano dal finestrino una chiave per ruota di scorta, probabilmente per colpire la gazzella.
L’inseguimento dura poco e i 3 ragazzini vengono fermati. Due hanno 16 anni, il terzo ne ha 15. Nell’abitacolo della minicar una mazza di legno. La scusa tra i classici: volevano difendersi da un altro gruppo di coetanei.
Sono stati denunciati e affidati ai genitori.

