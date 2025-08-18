Fulmini in spiaggia a Palinuro, bagnanti finiscono in ospedale

PUBBLICITÀ

Sabato temporali e fulmini hanno sorpreso i bagnanti della spiagge della Saline a Palinuro. Sul posto i sanitari del 118 che prestato soccorso a diverse persone: 2 sono state trasferite in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania poiché sono state sfiorate dalle scariche elettriche. Nessuna grave conseguenza come riporta CasertaNews.

Inoltre una quindicina di bagnanti sono stati tratti in salvo a largo di Scario, mentre si trovavano a bordo di canoe e SUP in località Molara. In azione la Guardia di Finanza di Mare di Sapri e la Capitaneria di Porto di Palinuro per il salvataggio e la loro messa in sicurezza.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l’avviso dell’allerta meteo Gialla su tutto il territorio regionale fino alle 23:59 di ieri, 17 agosto, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale. Dunque aveva emanato un ulteriore avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido per la giornata del 17 agosto su tutta la Campania.

Le precipitazioni sono state improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità sul territorio.