Fumogeni per festeggiare il matrimonio nel Napoletano, denunciata coppia di sposi

Due quarantenni di Vico Equense, subito dopo essersi sposati civilmente in Comune, hanno scelto il sagrato della ex cattedrale della Santissima Annunziata come sfondo per le foto di rito. Durante i festeggiamenti sono stati accesi fumogeni colorati che hanno lasciato vistosi schizzi colorati sulla facciata del monumento. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso alla polizia municipale di ricostruire quanto accaduto e di rintracciare i novelli sposi. Ai due è contestato il reato di esplosione pericolosa e danneggiamento di un bene storico-artistico.

A finire nei guai per l’accaduto una coppia di 40enni del posto. I due avevano celebrato il proprio matrimonio civile presso le sale del Comune. Una volta terminato il rito con lo scambio delle fedi, le firme sui documenti, ed il rituale lancio di riso e confetti, hanno raggiunto il panoramico sagrato della chiesa che domina il golfo di Napoli. Uno scorcio particolarmente suggestivo dove immortalare con qualche scatto il giorno più bello, anche per gli sposi che hanno pronunciato il fatidico «si» altrove. Ma stavolta qualcosa non è andato per il verso giusto, forse a causa del desiderio di strafare. All’arrivo sul piazzale la coppia è scesa dalla vettura scoperta è si è portata a poca distanza dalla balaustra dalla quale si gode di una vista mozzafiato con il Vesuvio a fare da sfondo. In quel momento, tra un bacio ed un’effusione, mentre fotografi e cineoperatori erano impegnati nelle riprese e tra gli applausi dei presenti, gli organizzatori dell’evento hanno acceso i fumogeni pirotecnici.