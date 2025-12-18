PUBBLICITÀ
Funerale di Rosy Viola, fissata la data e la chiesa per l’addio alla cantante

Antonio Mangione
Si terranno venerdì 19 dicembre alle ore 16:30 i funerali di Anna Esposito, conosciuta dal pubblico con il nome d’arte Rosy Viola, cantante neomelodica scomparsa nei giorni scorsi. L’artista è morta presso l’ospedale Monaldi di Napoli a seguito di complicazioni di salute.

La cerimonia funebre avrà luogo nella Parrocchia dei Santi Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio, situata in piazza Dante, nel cuore del capoluogo partenopeo. Attesi numerosi familiari, amici, colleghi e fan, che vorranno rendere l’ultimo saluto a una voce apprezzata nel panorama della musica neomelodica.

Rosy Viola era conosciuta per la sua intensa interpretazione e per il forte legame con il pubblico, che nel tempo le ha dimostrato affetto e sostegno. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo della musica e tra i tanti che ne seguivano il percorso artistico.

La famiglia ha ringraziato quanti, in queste ore, stanno manifestando vicinanza e affetto, invitando chi lo desidera a partecipare alle esequie per un momento di raccoglimento e preghiera.

Da Ida Rendano a Giusy Attanasio fino a Vera e Sasy: le condoglianze per Rosy Viola

