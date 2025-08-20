PUBBLICITÀ
Funerali di Pippo Baudo, il toccante ricordo di Gigi D’Alessio: “La Rai perde la sua R”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Funerali di Pippo Baudo, il ricordo di Gigi D'Alessio: "La Rai perde la sua R"
Gigi d’Alessio si trova a Militello per partecipare ai funerali di Pippo Baudo, in diretta su Rai 1 dalle 15.30 fino alle 18.30. All’esterno della chiesa ha raccontato ai microfoni Rai il proprio ricordo personale del conduttore e 13 volte “guida” del Festival di Sanremo.

Un enorme omaggio tributato dal cantante napoletano a Pippo Baudo con il racconto di un ricordo che lo lega al paese d’origine del conduttore. «È stato molto bello venire qui, in questo paese, e capire che non aveva dimenticato le sue origini» ha spiegato il cantautore.

«15 anni fa mi chiese di fargli un regalo: un concerto nella sua Militello. Io lo organizzai immediatamente. Sono convinto che ci sta guardando da lassù continuando a dirigere alla grande» ha raccontato D’Alessio durante la diretta di Rai 1.

Il ricordo di Monsignor Peri durante l’omelia

È cominciata la celebrazione dei funerali di Pippo Baudo nel santuario di Militello Val di Catania. Tanta gente sta assistendo alle esequie dai maxi schermi allestiti all’esterno della chiesa.

«Carissimo Pippo, noi ti auguriamo di splendere come stella non soltanto nel firmamento degli uomini, come già avvenne, ma tanto luminoso anche e soprattutto in quello di Dio. E nel firmamento di Dio, ce lo vogliamo ricordare, si splende solo per l’amore operoso e concreto che abbiamo vissuto. Tutto il resto passa e si dissolve come pula al vento, perché solo l’amore resta ed è per sempre». Queste le parole del vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, pronunciate in memoria di Pippo Baudo, aprendo la celebrazione delle esequie nel santuario di Militello Val di Catania.

 

