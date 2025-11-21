“Vogliamo la verità per Nunzia”, il dolore ai funerali a Marianella

PUBBLICITÀ

Stamattina si sono tenuti i funerali di Nunzia Cappitelli nella chiesa San Giovanni Battista a Marianella. Sulla vicenda sta indagando la Squadra Mobile e il fascicolo è stato aperto per l’ipotesi di omicidio dalla Procura (pm Antonella Serio, IV sezione, “fasce deboli” coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) per avere la possibilità di vagliare tutte le piste, soprattutto per la presenza di due denunce per stalking presentate dalla 51enne nei confronti di altrettanti uomini.

Don Pasquale Fioretti ha tenuto l’omelia funebre: “Era una donna che aveva le sue fragilità dietro la forza e la determinazione. Siamo testimoni di quel sorriso e aveva un desiderio di pace. Aveva sempre una parola di felicità: questo resta l’amore espresso. Era una donna generosa“.

PUBBLICITÀ

Il ritrovamento del corpo della 51enne

La polizia è intervenuta dopo l’allarme lanciato dall’amico 21enne che aveva segnalato il rinvenimento del corpo. Gli inquirenti avevano subito ipotizzato un delitto, ma i rilievi successivi e l’assenza in casa di tracce evidenti di una colluttazione, avevano allargato le ipotesi al vaglio. Chi ha colpito Nunzia Cappitelli, dunque, l’ha presa alla sprovvista senza che lei potesse capire cosa stava succedendo o tentare di reagire.