PUBBLICITÀ

Prevenzione di fuochi e incendi in strada in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. Su segnalazione delle Forze dell’Ordine, negli ultimi tre giorni gli operatori di Asia hanno effettuato una serie di interventi per rimuovere materiale in legno destinato probabilmente alla combustione nei cosiddetti ‘fucarazzi’ o ‘cippi’.

Nelle zone del centro storico, dei Quartieri Spagnoli, della Sanità e di Fuorigrotta sono state già raccolte oltre 26 tonnellate di materiale, tra alberi di Natale secchi, pedane, vecchi mobili e assi in legno.

PUBBLICITÀ

“Fuocarazzi” di Sant’Antonio per le strade di Napoli, rimosse quasi 30 tonnellate di materiale

Sono 18 le squadre di Asia Napoli intervenute nell’arco delle ultime 72 ore, con 15 mezzi e oltre 30 operatori. Tra gli interventi effettuati, la rimozione di oltre 60 alberi nascosti all’interno di un fabbricato e, al Rione Traiano, decine di pedane in legno accatastate e pronte per essere incendiate. In alcuni casi, il materiale già combusto è stato messo in sicurezza e le aree interessate sono state ripulite.

“Il Comune di Napoli è impegnato nella prevenzione dei rischi legati a fuochi e incendi in occasione delle festività di Sant’Antonio Abate, in collaborazione con le altre autorità preposte alla sicurezza, con le Forze dell’ordine e i Vigili del fuoco – sottolinea l’assessore al Verde e alla Salute pubblica, Vincenzo Santagada – Dobbiamo garantire che in città si mantengano comportamenti sicuri per tutti. Con l’impiego degli operatori e delle realtà di servizio del Comune, siamo intervenuti in molte situazioni che avrebbero potuto comportare gravi rischi per le persone e le abitazioni. Il nostro lavoro prosegue invitando i cittadini ad adottare comportamenti responsabili per il decoro e la sicurezza della nostra città”.

“Anche quest’anno – spiega l’amministratore unico, Domenico Ruggiero – Asia è impegnata in prima linea, assieme al Comune di Napoli e alle Forze dell’ordine, in un’operazione di decoro e sicurezza, mettendo a disposizione uomini e mezzi dedicati alla prevenzione di pericolosi incendi nelle strade. Siamo intervenuti in tutta la città, in strade e aree dove sono stati ammassati cumuli di materiali alti anche diversi metri e pericolosi per l’incolumità delle persone. Cumuli spesso costituiti da materiali di vario tipo e nocivi se dati alle fiamme. Anche il legno a uso industriale è spesso trattato con elementi chimici. Quando viene incendiato, produce fumi inquinanti pericolosi per la salute dei cittadini. L’appello di Asia è quello di non ammassare più cumuli di materiale da incendiare e di avere comportamenti responsabili”.