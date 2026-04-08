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Fuorigrotta sarà zona rossa per la sicurezza. Lo ha deciso la Prefettura di Napoli, dopo la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nella giornata di ieri, martedì 7 aprile, in cui è stata esaminata la situazione complessiva del Comune.

Al vertice hanno partecipato l’assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, i vertici provinciali delle Forze di polizia, il vice Comandante della Polizia metropolitana ed il vice Comandante della Polizia locale di Napoli.

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Fuorigrotta diventerà “zona rossa”, la decisione dopo gli ultimi casi di violenza

Nel corso dell’incontro è stata valutata l’estensione della vigilanza rafforzata, già attiva in altre zone di Napoli, con l’istituzione di una “zona rossa” nel quartiere di Fuorigrotta per contenere fenomeni di degrado, violenza e microcriminalità. In particolar modo, l’aggressione ai danni di un 15enne all’esterno del McDonald’s, cui è stato fratturato il naso.

La proposta sarà oggetto di una apposita istruttoria a cura delle Forze di polizia, i cui esiti saranno nuovamente esaminati in una prossima riunione di Comitato, con la partecipazione della magistratura. Bisognerà attendere, quindi, l’ordinanza della prefettura per conoscere i confini della nuova zona rossa, che dovrebbe avere validità di 3 mesi e che dovrebbe prevedere il divieto per pregiudicati e violenti di stare in strada. Negli scorsi mesi, la Prefettura aveva istituito zone rosse al Rione Sanità e a Porta Nolana.

A Ponticelli rafforzati i controlli dopo l’omicidio Ascione

Nella riunione si è anche affrontata la problematica della prevenzione della criminalità nella VI Municipalità ed, in particolare, nel quartiere di Ponticelli, dove, dopo l’omicidio del 20enne Fabio Ascione nella prima mattinata odierna, il Prefetto ha disposto l’immediata intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo da parte delle Forze di polizia. Nel quartiere, particolarmente vasto, l’impegno delle Forze dell’ordine e della magistratura – cui va il sentito ringraziamento del Prefetto – è incessante, traducendosi in una presenza costante sul territorio e in indagini di altissima professionalità, pilastro su cui poggia la difesa della legalità.

Sul territorio di quel quartiere sono continui i servizi straordinari delle forze dell’ordine con oltre 65 servizi straordinari di controllo del territorio, 11.384 persone controllate; 4.955 veicoli controllati; 237 persone denunciate e altre 76 arrestate, nel 2025. Nell’area, allo stato, sono presenti 41 lettori targa e 12 telecamere. Sul punto, il Comune di Napoli, in sede di riunione del Comitato, ha assicurato la rapida implementazione del sistema di videosorveglianza con l’avvio dei lavori per l’installazione di nuovi impianti entro termini brevissimi per supportare in tempo reale il controllo del territorio.