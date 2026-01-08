PUBBLICITÀ
Fuorigrotta invasa dai parcheggiatori abusivi durante Napoli-Verona, denunciati in due

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito delle consuete attività di controllo in occasione degli incontri di calcio presso lo stadio “Maradona”, la Polizia Locale ha effettuato verifiche in sette esercizi di vicinato.

Sono state comminate due sanzioni per violazione dell’ordinanza sindacale che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro e altre due per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Sono stati inoltre eseguiti due sequestri di merce venduta da persone prive di autorizzazione.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme del Codice della Strada, sono stati sanzionati i proprietari di 86 veicoli lasciati in aree dove la sosta non è consentita. In 70 casi è stata disposta anche la rimozione forzata.

Infine, due parcheggiatori abusivi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per reiterazione della condotta illecita.

