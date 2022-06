Autista del furgone travolge 3 persone, l’annuncio del sindaco: “Arrestato”

Il sindaco di Volla ha scritto un post sulla sua pagina Facebook sulla quale annuncia il fermo dell’autista del furgone bianco: “Da qualche ora sta girando una notizia di un furgone bianco che investe le persone. Non abbiamo ancora notizie certe in merito sullo stato delle persone investite. Ma possiamo darvi la certezza che pochi minuti fa è stato intercettato ed arrestato il presunto colpevole“, ha dichiarato Giuliano di Costanzo.

IL RITROVAMENTO DEL FURGONE

Poco prima le ore 14 il veicolo ha investito una persona a Volla e due a Cercola. Tutti e tre sono all’ospedale del Mare. Il furgone non è stato fermato ma è attivamente ricercato. Al momento per quanto concerne l’Arma dei Carabinieri non risultano altri investiti. I feriti sono tre.

Si tratta di una donna classe 82, investita in via Verdi nel comune di Volla. Poi una donna classe 75 investita in Viale del progresso a Cercola e un uomo del 49, anche lui investito in Viale del progresso.

FERMATO UN GIOVANE DI NAPOLI

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno rinvenuto il furgone, un Fiat Dobló di colore bianco. È stato abbandonato nel rione De Gasperi di Ponticelli. In un video si vede il furgone sterzare improvvisamente colpendo in pieno una delle persone ferite. Le due donne sono in osservazione. L’anziano è in rianimazione, post intervento chirurgico.

Il soggetto gravemente sospettato di aver investito 3 pedoni tra Volla e Cercola si trova presso la Caserma Carabinieri di Cercola: al vaglio la sua posizione, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria. Si tratta di un 29enne napoletano. Ancora da ricostruire l’intera dinamica.