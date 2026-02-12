Furti in casa a Marano, così agiscono i topi d’appartamento

PUBBLICITÀ

I residenti della zona di Città Giardino sono in allerta per i furti e i tentati colpi nelle loro abitazioni a Marano. Tante le segnalazioni che sono state pubblicate sui social network, infatti i cittadini hanno diffuso diversi video. I malviventi entrerebbero in azione nella prima serata, cioè tra le le 18 e le 19.

Le indagini dalla Procura di Napoli Nord sono iniziate dopo un raid condotto in una casa a Casoria. Dal giugno del 2023 al mese di ottobre 2024, gli inquirenti hanno scoperto oltre 100 furti in casa commessi con modalità simili, confermate anche dalle denunce delle vittime presentate alle forze dell’ordine. Il blitz è avvenuto lo scorso 13 gennaio ed è stato condotto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli

Bottino da 105mila euro

Sono state 38 persone, appartenenti a 7 diversi gruppi criminali, dedite agli assalti contro gli appartamenti situati tra Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino, ma anche nelle province di Frosinone e Roma. Ricostruiti circa 150 eventi delittuosi, nello specifico 40 furti in abitazione consumati, 3 furti tentati, 92 tentativi incompiuti, 8 ricettazioni, 3 truffe commesse con la tecnica dello specchietto.

Il bottino complessivo ammonterebbe a 105mila euro suddivisi tra gioielli d’oro e argento, preziosi e soldi contanti. Al vertice delle organizzazioni ci sarebbero Dario Marra, Alfredo Massimo, Pasquale e Mauro Caiazza.

Le vedette e gli incursori

Gli autori dei furti, aiutati da due o tre vedette posizionate all’esterno, si introducevano nelle abitazioni con chiavi alterate o chiavi universali. Talvolta hanno rubato le casseforti negli alloggi con un flex. Compiuto il furto si allontanavano a bordo di auto munite di nascondigli creati ad hoc per nascondere gli attrezzi, i gioielli e i soldi.