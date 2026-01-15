PUBBLICITÀ
HomeCronacaFurti in casa e truffe, presi i capi e i complici delle...
CronacaCronaca locale

Furti in casa e truffe, presi i capi e i complici delle 7 bande di Napoli

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Ultima modifica:
Furti in casa e truffe, presi i capi e i complici delle 7 bande di Napoli
Le foto di Dario Marra e Alessandro Massimo
PUBBLICITÀ

Le indagini dalla Procura di Napoli Nord sono iniziate dopo un raid condotto in una casa a Casoria. Dal giugno del 2023 al mese di ottobre 2024, gli inquirenti hanno scoperto oltre 100 furti in casa commessi con modalità simili, confermate anche dalle denunce delle vittime presentate alle forze dell’ordine.

Bottino da 105mila euro

Sono state 38 persone, appartenenti a 7 diversi gruppi criminali, dedite agli assalti contro gli appartamenti situati tra Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino, ma anche nelle province di Frosinone e Roma. Ricostruiti circa 150 eventi delittuosi, nello specifico 40 furti in abitazione consumati, 3 furti tentati, 92 tentativi incompiuti, 8 ricettazioni, 3 truffe commesse con la tecnica dello specchietto.

PUBBLICITÀ

Il bottino complessivo ammonterebbe a 105mila euro suddivisi tra gioielli d’oro e argento, preziosi e soldi contanti. Al vertice delle organizzazioni ci sarebbero Dario Marra, Alfredo Massimo, Pasquale e Mauro Caiazza. 

Le vedette con le chiavi 

Gli autori dei furti, aiutati da due o tre vedette posizionate all’esterno, si introducevano nelle abitazioni con chiavi alterate o chiavi universali. Talvolta hanno rubato le casseforti negli alloggi con un flex. Compiuto il furto si allontanavano a bordo di auto munite di nascondigli creati ad hoc per nascondere gli attrezzi, i gioielli e i soldi.

I nomi degli indagati

Il 13 gennaio i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, nei confronti di 38 soggetti. Sono gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate in danno di vittime in condizioni di minorata difesa, per un numero complessivo di 65 capi d’imputazione.

Disposta la misura cautelare in carcere per 38 persone. Si tratta di Giuseppe Agerola, Salvatore Autiero, Antonietta, Caiazza, Mauro Caiazza, Pasquale Caiazza, Maurizio Cangiano, Luigi Cavuoto, Antonio Corduas. Aniello Di Napoli, Carmine Di Napoli, Salvatore Di Napoli; Michele Esposito, Ciro Fabiano, Gennaro Grammatico, Giuseppe Grammatico, Gennaro Guarracino; Maria Pia Iovine, Antonio Leporanico, Pasquale Maglione, Sara Marino, Emanuele Marotta. Dario Marra, Alessandro Massimo, Alfredo Massimo, Vincenzo Massimo. Angelo Michelini, Roberto Micillo, Maurizio Minichini, Vincenzo Moccia; Enrico Parisi, Pasquale Pisa, Gennaro Rizzo, Alessandro Russo, Lucio Russo, Ivan Sperati, Ciro Talotti. 

Le immagini del blitz

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati