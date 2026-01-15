Furti in casa e truffe, presi i capi e i complici delle 7 bande di Napoli

PUBBLICITÀ

Le indagini dalla Procura di Napoli Nord sono iniziate dopo un raid condotto in una casa a Casoria. Dal giugno del 2023 al mese di ottobre 2024, gli inquirenti hanno scoperto oltre 100 furti in casa commessi con modalità simili, confermate anche dalle denunce delle vittime presentate alle forze dell’ordine.

Bottino da 105mila euro

Sono state 38 persone, appartenenti a 7 diversi gruppi criminali, dedite agli assalti contro gli appartamenti situati tra Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino, ma anche nelle province di Frosinone e Roma. Ricostruiti circa 150 eventi delittuosi, nello specifico 40 furti in abitazione consumati, 3 furti tentati, 92 tentativi incompiuti, 8 ricettazioni, 3 truffe commesse con la tecnica dello specchietto.

Il bottino complessivo ammonterebbe a 105mila euro suddivisi tra gioielli d’oro e argento, preziosi e soldi contanti. Al vertice delle organizzazioni ci sarebbero Dario Marra, Alfredo Massimo, Pasquale e Mauro Caiazza.

Le vedette con le chiavi

Gli autori dei furti, aiutati da due o tre vedette posizionate all’esterno, si introducevano nelle abitazioni con chiavi alterate o chiavi universali. Talvolta hanno rubato le casseforti negli alloggi con un flex. Compiuto il furto si allontanavano a bordo di auto munite di nascondigli creati ad hoc per nascondere gli attrezzi, i gioielli e i soldi.

I nomi degli indagati

Il 13 gennaio i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, nei confronti di 38 soggetti. Sono gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate in danno di vittime in condizioni di minorata difesa, per un numero complessivo di 65 capi d’imputazione.

Disposta la misura cautelare in carcere per 38 persone. Si tratta di Giuseppe Agerola, Salvatore Autiero, Antonietta, Caiazza, Mauro Caiazza, Pasquale Caiazza, Maurizio Cangiano, Luigi Cavuoto, Antonio Corduas. Aniello Di Napoli, Carmine Di Napoli, Salvatore Di Napoli; Michele Esposito, Ciro Fabiano, Gennaro Grammatico, Giuseppe Grammatico, Gennaro Guarracino; Maria Pia Iovine, Antonio Leporanico, Pasquale Maglione, Sara Marino, Emanuele Marotta. Dario Marra, Alessandro Massimo, Alfredo Massimo, Vincenzo Massimo. Angelo Michelini, Roberto Micillo, Maurizio Minichini, Vincenzo Moccia; Enrico Parisi, Pasquale Pisa, Gennaro Rizzo, Alessandro Russo, Lucio Russo, Ivan Sperati, Ciro Talotti.

