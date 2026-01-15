Furti contro negozi e case, beccati 3 ‘trasfertisti’ di Napoli

PUBBLICITÀ

I Carabinieri di Lagonegro hanno intercettato nella notte sulla SS 585 “Fondovalle del Noce” due auto sospette che viaggiavano a breve distanza una dall’altra. A bordo delle vetture, tre napoletani, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona.

Durante il controllo, nella prima auto – priva di assicurazione – è stato identificato un 36enne che trasportava strumenti chiaramente destinati allo scasso: cesoie, una sega circolare per metallo, un trapano a batteria e un martello da muratore. Nessuna spiegazione plausibile sul perché li avesse, e tutto il materiale è stato sequestrato.

Poco dopo, è stata fermata anche la seconda vettura, anche questa senza assicurazione. A bordo viaggiavano un 20enne, risultato privo di patente, e un 45enne, anch’egli con precedenti. Entrambi sono stati denunciati.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il fermo dei tre soggetti ha probabilmente evitato un furto ai danni di abitazioni o esercizi commerciali della zona. Le indagini, coordinate dalla Procura di Lagonegro, sono in corso per verificare eventuali collegamenti con altri episodi criminali recenti.