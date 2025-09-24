PUBBLICITÀ
HomeCronacaFurti nelle auto nei parcheggi dei supermercati, 3 arresti tra Napoli e...
CronacaCronaca locale

Furti nelle auto nei parcheggi dei supermercati, 3 arresti tra Napoli e Pistoia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Furti nelle auto nei parcheggi dei supermercati, 3 arresti tra Napoli e Pistoia
Furti nelle auto nei parcheggi dei supermercati, 3 arresti tra Napoli e Pistoia
PUBBLICITÀ

La polizia stradale di Pistoia ha smantellato un gruppo di specillasti in furti e ricettazione, nell’ambito dell’operazione “Pit Stop”. Tre misure cautelari, emesse dal gip di Pistoia su richiesta della procura della Repubblica, hanno portato all’arresto di quattro indagati, residenti tra le province di Pistoia e Napoli.

L’indagine, partita ad aprile dopo un furto all’area di servizio Serravalle Sud sull’A/11, ha permesso di ricostruire una decina di raid predatori tra Pistoia, Lucca e Grosseto. Gli investigatori hanno individuato una vettura a noleggio, utilizzata dai criminali tramite un prestanome, grazie a pedinamenti e analisi delle telecamere di videosorveglianza.

PUBBLICITÀ

Le donne commettevano materialmente i furti, rompendo vetri o approfittando di momenti di distrazione dei clienti nei parcheggi di centri commerciali e aree di servizio, mentre gli uomini facevano da “palo” pronti a garantire la fuga. Le vittime erano anziani e persone con disabilità che venivano derubate di portafogli e  di contante tramite bancomat o carte di credito. Grazie all’operazione “Pit Stop”, la Polizia Stradale di Pistoia ha messo fine a mesi di incursioni criminali, restituendo sicurezza alle aree più frequentate e vulnerabili della provincia.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati