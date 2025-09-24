Furti nelle auto nei parcheggi dei supermercati, 3 arresti tra Napoli e Pistoia

PUBBLICITÀ

La polizia stradale di Pistoia ha smantellato un gruppo di specillasti in furti e ricettazione, nell’ambito dell’operazione “Pit Stop”. Tre misure cautelari, emesse dal gip di Pistoia su richiesta della procura della Repubblica, hanno portato all’arresto di quattro indagati, residenti tra le province di Pistoia e Napoli.

L’indagine, partita ad aprile dopo un furto all’area di servizio Serravalle Sud sull’A/11, ha permesso di ricostruire una decina di raid predatori tra Pistoia, Lucca e Grosseto. Gli investigatori hanno individuato una vettura a noleggio, utilizzata dai criminali tramite un prestanome, grazie a pedinamenti e analisi delle telecamere di videosorveglianza.

Le donne commettevano materialmente i furti, rompendo vetri o approfittando di momenti di distrazione dei clienti nei parcheggi di centri commerciali e aree di servizio, mentre gli uomini facevano da “palo” pronti a garantire la fuga. Le vittime erano anziani e persone con disabilità che venivano derubate di portafogli e di contante tramite bancomat o carte di credito. Grazie all’operazione “Pit Stop”, la Polizia Stradale di Pistoia ha messo fine a mesi di incursioni criminali, restituendo sicurezza alle aree più frequentate e vulnerabili della provincia.