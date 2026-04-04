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Un grosso furto è avvenuto nella notte ai danni della Mediterranea Pesca, nota azienda ittica con sede a Mugnano. Secondo le prime informazioni, il bottino potrebbe aggirarsi tra le centinaia di migliaia di euro fino ad arrivare addirittura a milioni, ma al momento si attendono conferme ufficiali.

A riportarlo, Il Mattino.

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Furto alla Mediterranea Pesca di Mugnano, banditi via con un bottino enorme

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marano e Mugnano, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare l’effettiva entità del colpo.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna ipotesi. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli. La situazione è in evoluzione e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, i ladri avrebbero rubato preziosi e monili, per un valore complessivo ingente, custoditi all’interno della struttura.