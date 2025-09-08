PUBBLICITÀ
Svuotano il caveau della banca Unicredit, banditi in fuga a Brindisi

Svuotano il caveau della banca Unicredit, banditi in fuga a Brindisi
Foto pubblicata da: L'ora di Brindisi e provincia
Stamattina diverse cassette di sicurezza all’interno del caveau di una filiale dell’Unicredit a Brindisi sono state svuotate da una banda entrata in banca banca realizzando un buco da un immobile adiacente. Al momento non si conosce con esattezza il bottino, che potrebbe essere di centinaia di migliaia di euro. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dai carabinieri come riporta l’Ansa. Non è escluso che i ladri possano essere entrati in azione nelle stesse ore approfittando delle iniziative musicali e artistiche della festa patronale. 

