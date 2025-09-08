Svuotano il caveau della banca Unicredit, banditi in fuga a Brindisi

PUBBLICITÀ

Stamattina diverse cassette di sicurezza all’interno del caveau di una filiale dell’Unicredit a Brindisi sono state svuotate da una banda entrata in banca banca realizzando un buco da un immobile adiacente. Al momento non si conosce con esattezza il bottino, che potrebbe essere di centinaia di migliaia di euro. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dai carabinieri come riporta l’Ansa. Non è escluso che i ladri possano essere entrati in azione nelle stesse ore approfittando delle iniziative musicali e artistiche della festa patronale.