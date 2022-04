Colpo da 100mila euro in casa di Diletta Leotta, condannato un minorenne

Lo scorso 6 giugno 2020 una banda di ladri si introduceva nell’appartamento di Diletta Leotta per svaligiarlo. Un colpo ben studiato e messo in atto mentre la giornalista sportiva era fuori a cena. Mentre due componenti della banda sono rimasti fuori a controllare che nessuno entrasse, gli altri si sono introdotti dalla finestra, mettendo a segno un colpo di oltre 100 mila euro. Tra i ladri, c’era anche un ragazzo di 16 anni. Ieri il minorenne è stato condannato a 1 anno e 4 mesi dal Tribunale per i minorenni di Milano.

Al 16enne sono state concesse le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante del fatto commesso in più persone riunite. Gli altri autori del furto avevano già patteggiato in precedenza pene comprese tra 2 anni e 4 mesi e 3 anni e due mesi di reclusione, con multe tra i 600 e i mille euro. Prima di Diletta Leotta, la banda aveva organizzato un furto in casa dell’influencer Eleonora Incardona.

Furti in casa dei Vip, arrestata la banda dei ladri ‘acrobati’: tra le vittime Diletta Leotta e Hakimi

Avevano rubato nelle case di Diletta Leotta, di Achraf Hakimi e anche di Eleonora Incardona. Una delle conduttrici più famose in Italia, un calciatore dell’Inter e una influencer: le vittime erano veri e propri VIP. Erano diventati ormai il terrore per i padroni delle case di lusso, i giovani ed eleganti ‘ladri acrobati‘, che svaligiavano case su case nel centro di Milano e in altre regioni. Per uno di questi colpi, messo a segno lo scorso dicembre in via San Nicolao vicino al castello sforzesco, sono scattate le manette per quattro serbi, di cui uno minorenne. Ad arrestare i componenti della banda gli agenti della squadra mobile di Milano.

I ladri dei VIP incastrati dalle telecamere

A riprendere la dinamica del furto – che ha portato agli arresti – le telecamere esterne di via San Nicolao. Un ragazzo in cappottino si arrampica ed entra in casa dalla finestra del balcone, poi apre il portone per permettere l’ingresso agli altri due che lo attendono. Il quarto, invece, resta come palo. Grazie alle indagini è stato possibile identificati gli autori del furto: uno era già stato arrestato per un tentato furto a Vicenza in casa di un imprenditore il 27 gennaio. Borse di valore, capi d’abbigliamento firmati e denaro contante per circa 14mila euro: questo sarebbe quanto runato dalla banda. Dopo l’identificazioni sono subito scattate le manette.

I 4 ladri hanno svaligiato casa della conduttrice Diletta Leotta e della influencer Eleonora Incardona, entrambe residenti in centro. Inoltre gli investigatori diretti da Marco Calì sospettano che la banda abbia svaligiato anche casa del giocatore dell’Inter Achraf Hakimi. Tra i nomi presenti nel provvedimento di fermo – firmato dal pm Francesca Crupi – spuntano quelli di Cristian Radosavljevic (27 anni) e Samuel Milenkovic (26), entrambi nati a Milano. Manca il nome di un altro complice mentre il 17enne è nel procedimento del tribunale dei Minori.