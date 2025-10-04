Furto con scasso al Larsec di Secondigliano, portati via contanti. Il fondatore Strino: “Chissà se valga la pena continuare”

PUBBLICITÀ

Furto con scasso questa notte all’associazione Larsec di Secondigliano, da oltre dieci anni punto di riferimento del territorio con le sue iniziative educative, culturali, comunitarie. Ignoti si sono introdotti all’interno della sede di piazza Di Nocera rubando contanti, frutto delle quote di tesseramento e iscrizione della Secondigliano Asd. I malviventi hanno utilizzato un piede di porco per forzare la porta d’ingresso di Larsec e portando via i soldi, diverse centinaia di euro secondo una prima stima.

Il fondatore dell’associazione Vincenzo Strino, che ha sporto denuncia ai carabinieri, sconfortato per quanto accaduto, afferma a InterNapoli. «A pare un’operazione chirurgica. I responsabili hanno sottratto solo le quote, non toccando nient’altro come ad esempio il televisore o gli altri oggetti. C’è rammarico, in 11 anni di attività siamo sempre stati ben visti e tollerati anche da chi magari non era così contento della nostra presenza. Mi chiedo – aggiunge Strino – se valga la pena andare avanti. Oggi prevale lo sconforto».

Il danno economico si somma a quello morale: chi può avercela con un’associazione che dà la possibilità ai ragazzi con un esborso modesto di fare doposcuola e inserirli in progetti utili per il proprio futuro, ad esempio con le attività dell’Asd, o fornire aiuto agli indigenti di Secondigliano? «Siamo tutti molto scossi nel sapere che quel piccolo spazio, da sempre considerato accogliente per chiunque, adesso è stato violato da qualcuno senza scrupoli».

L’Iban

Per permettere alle attività di Larsec e Asd Secondigliano di poter continuare senza il peso del furto, i fondatori hanno avviato una raccolta fondi al quale è possibile sostenere le varie attività. Di seguito, le coordinate

IBAN IT56R0302501601TB8880367584

Intestato a: Larsec – Laboratorio di Riscossa Secondiglianese

Causale: “Raccolta fondi per furto subito”