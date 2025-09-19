Furto da 5mila euro in un’abitazione a Posillipo, preso ladro

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di un 46enne napoletano, pluripregiudicato con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, poiché ritenuto gravemente indiziato di furto in abitazione, perpetrato alla via Posillipo in Napoli, in data 25 febbraio 2025.

La misura cautelare è stata emessa all’esito delle indagini condotte dal personale del Commissariato Posillipo e sotto la direzione della Procura della Repubblica – VII Sezione, in relazione all’episodio delittuoso avvenuto nella mattinata del 25 febbraio scorso, in Napoli, quando il 46enne, in concorso con un altro soggetto, al fine di trarne profitto, si introduceva in un’abitazione sita alla via Posillipo, forzando la porta di ingresso ed approfittando dell’assenza della proprietaria, si impossessava di diversi gioielli in oro (del valore di oltre 3.000 euro), due borse di marca e della somma in contanti di euro 500, sottraendoli alla legittima proprietaria.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.