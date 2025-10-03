PUBBLICITÀ
Furto in casa da 30mila euro, arrestato 30enne di Napoli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Furto in casa da 30mila euro, arrestato 30enne di Napoli
Furto in casa da 30mila euro, arrestato 30enne di Napoli
Stamattina i Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate hanno eseguito un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, a carico di un 30enne napoletano, gravemente indiziato del reato di furto in casa.

Le indagini, poste in essere dai Carabinieri del locale comando Stazione e coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato, che, il 14 febbraio 2025, si sarebbe introdotto, unitamente ad un complice, in un’abitazione a Sant’Antonio Abate, dalla quale avrebbe sottratto  3mila euro e gioielli per un valore di ulteriori 33mila euro.

Le attività investigative, supportate dai fotogrammi degli impianti di videosorveglianza privati e pubblici presenti sia sul luogo del delitto che lungo la via di fuga degli autori del reato, incrociati con i tabulati telefonici delle utenze in possesso dell’indagato, hanno permesso di far emergere gravi indizi di colpevolezza a carico di quest’ultimo, il quale, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

