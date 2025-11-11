Furto in ospedale nel Casertano, rubati farmaci salvavita per 2 milioni di euro

PUBBLICITÀ

Colpo milionario al presidio ospedaliero Melorio di Santa Maria Capua Vetere, dove ignoti hanno trafugato una grande quantità di farmaci salvavita. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia sammaritana, i ladri si sono introdotti nei locali della farmacia ospedaliera, riuscendo a disattivare i sistemi di videosorveglianza prima di agire.

Dai primi accertamenti emerge che sono stati portati via medicinali ad alto costo, molti dei quali conservati in appositi impianti di refrigerazione, per un valore stimato intorno ai due milioni di euro. La refurtiva è stata caricata su un veicolo con cui la banda è poi fuggita. Le indagini sono tuttora in corso per individuare i responsabili e ricostruire nel dettaglio le modalità del furto.

PUBBLICITÀ