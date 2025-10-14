PUBBLICITÀ
Furto in una casa a Piano di Sorrento, il proprietario lo scopre e lui lo investe

Era entrato in un appartamento di Piano di Sorrento con l’intento di mettere a segno un furto, ma è stato sorpreso dal proprietario. Nel tentativo di fuggire, il ladro – un 32enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine – ha investito l’uomo che cercava di fermarlo, dandosi poi alla fuga.

L’episodio risale allo scorso mese di agosto, ma le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento, sotto il coordinamento del capitano Mario Gioia, comandante della compagnia di Sorrento, hanno consentito di ricostruire l’intera dinamica e risalire al responsabile.

Gli investigatori hanno scoperto che il 32enne, all’epoca dei fatti, era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per adempiere a tale obbligo, utilizzava lo stesso scooter con cui, poche ore dopo, avrebbe investito la vittima per garantirsi la fuga. Grazie agli accertamenti e alle testimonianze raccolte, l’uomo è stato identificato e denunciato. Nei suoi confronti è ora scattato un provvedimento restrittivo, che lo ha finalmente assicurato alla giustizia.

