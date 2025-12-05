PUBBLICITÀ
Furto nella scuola a Barra, 45enne beccato con i “ferri del mestiere”

Di Gianluca Spina
Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha denunciato un 45enne napoletano, con precedenti di polizia, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Gerardo Chiaromonte, hanno notato, nei pressi del complesso scolastico Rodinò, un uomo con fare circospetto che, accortosi della loro presenza, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso, tra cui un paio di forbici, un’asta in metallo e due cacciaviti. Sono in corso ulteriori verifiche in merito ad analoghi episodi di furto ai danni dello stesso complesso scolastico, in ordine ai quali la Polizia di Stato sta indagando per accertare eventuali collegamenti tra i diversi fatti e risalire all’identità dell’autore degli episodi delittuosi.

