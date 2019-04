Furto nella tabaccheria a Napoli:«Hanno distrutto tutto, raid pianificato»

Hanno portato via tutto, razziato ogni cosa. In pieno centro a Napoli. E’ questo il ‘bilancio’ del raid avvenuto la scorsa notte in una tabaccheria in piazza Nicola Amore. Come riportato dal Mattino dal magazzino i ladri hanno portato via una cassaforte con dentro i rotolini per le marche da bollo. Non solo. C’è dell’altro: nei giorni scorsi, come raccontato dal titolare, ignoti si erano recati in tabaccheria per porre domande di carattere generale sull’esercizio commerciale, un particolare che adesso fa pensare che il raid fosse stato pianificato da tempo.