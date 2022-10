Furto nella rosticceria a Napoli, il titolare: “Ti ho visto in faccia, fatti il segno della croce”

Furto a Napoli da Streettola, nota rosticceria di Via Cristoforo Marino. A denunciare quanto accaduto sono stati i titolari che hanno pubblicato il video dei ladri su TikTok. Il malviventi hanno portato via un televisore dal muro del locale e diverse birre. In più, per agire indisturbati, hanno danneggiato il quadro elettrico.

“Ti ho visto in faccia, fatti il segno della croce”

La denuncia del proprietario: “Nella vita non avrete mai bene. Se venivate a bussarmi vi davo io qualcosa, posso arrivare a te. Ieri hai messo la macchina di fronte al garage e ti ho visto che hai fatto scendere un ragazzo che tra l’altro ho visto di faccia e avete aspettato che io me ne andassi. Non ti procupare, il mondo è piccolo. Se ti becco fatti il segno della croce”.