Gabriele non ce l’ha fatta, ennesima tragedia nel Casertano

Gabriele Panarello è l’ennesima vittima dell’ultimo weekend del Casertano. Il 26enne è stato coinvolto in un incidente all’alba di domenica a Sant’Andrea del Pizzone, frazione di Francolise. Come riporta CasertaNews anche il 32 anni ghanese Festus Nortey ha perso nell’impatto tra un’auto ed un autocarro, i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per estrarre le vittime dall’abitacolo, trasformato in una trappola di lamiere.

“L’associazione StoriaNova insieme ai volontari di CantinArte si stringe al dolore della famiglia Panarello per l’improvvisa perdita del caro Gabriele”.

“Con enorme dolore apprendiamo della dipartita del nostro Gabriele Panarello. Il Dipartimento tutto è vicino ai familiari e agli amici in questo triste momento”, scrive Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali .

“L’associazione MTB & TREKKING VOLTURNO partecipa commossa al dolore che ha colpito Marina Panarello e la sua famiglia per la prematura scomparsa di Gabriele”.

GLI ALTRI INCIDENTI MORTALI

A Castel Volturno, nei pressi dell’uscita della Statale 7bis, un’auto ed una moto si sono scontrate. Il centauro 32enne Antonio Di Fraia, originario di San Marcellino, è deceduto dopo un volo di alcuni metri e una violenta caduta sull’asfalto, mentre gli occupanti della vettura si sono allontanati. La Polizia Stradale, intervenuta sul posto, ha condotti i primi accertamenti e ricostruito la dinamica. La moto è rimasta distrutta. A Pastorano, lungo la statale Appia, il 18enne Antonio Lubrano di Vitulazio, ha perso la vita mentre era in moto con la fidanzata: lei rimasta gravemente ferita e ricoverata all’ospedale di Caserta. Infine ad Alife il 65enne Giancarlo Navarro è morto dopo che l’auto su cui viaggiava è finita contro un muro.