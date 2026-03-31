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Gasolio di contrabbando nel box auto a Napoli, scatta il maxi sequestro da 5mila litri

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Gasolio di contrabbando nel box auto a Napoli, scatta il maxi sequestro da 5mila litri
Gasolio di contrabbando nel box auto a Napoli, scatta il maxi sequestro da 5mila litri
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Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui prodotti petroliferi al fine di contrastare i fenomeni speculativi, hanno individuato e sottoposto a sequestro in città circa 5mila litri di gasolio di contrabbando, denunciando 3 responsabili.

Gasolio di contrabbando nel box auto a Napoli, scatta il maxi sequestro da 5mila litri

In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, a seguito di un’attività di controllo economico del territorio, hanno scoperto, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, un box auto utilizzato come deposito di contenitori tipo “bulk”.

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All’interno dei 5 serbatoi rinvenuti, da circa mille litri cadauno, era contenuto gasolio di contrabbando, sottratto al pagamento dell’accisa e pronto per essere utilizzato come rifornimento per autotrazione attraverso una filiera di distribuzione abusiva.

All’interno del deposito sono stati sorpresi 3 soggetti, tutti pregiudicati, denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con l’accusa di contrabbando sui prodotti energetici e omessa denuncia di materie esplodenti.

La custodia di gasolio o materiale infiammabile all’interno di un locale privo di autorizzazioni costituisce, infatti, un potenziale pericolo per la pubblica incolumità sia per i diretti utilizzatori che per gli inquilini degli immobili circostanti.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e, in forza del principio di non colpevolezza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagini sarà accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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