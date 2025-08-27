PUBBLICITÀ
HomeCronacaGenitori e bimba rischiano di affondare con il pedalò, salvati a Gaeta
CronacaCronaca locale

Genitori e bimba rischiano di affondare con il pedalò, salvati a Gaeta

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Genitori e bimba rischiano di affondare con il pedalò, salvati a Gaeta
Genitori e bimba rischiano di affondare con il pedalò, salvati a Gaeta
PUBBLICITÀ

Ieri la Guardia Costiera di Gaeta è stata allertata per un’emergenza nelle acque antistanti le grotte di Tiberio, dove un pedalò con a bordo due adulti e una bambina di 10 anni stava imbarcando acqua e rischiava di affondare. Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Guardia Costiera ha immediatamente attivato il dispositivo di ricerca e soccorso, disponendo l’impiego di due motovedette per un tempestivo intervento.

Prima dell’arrivo dei mezzi militari, un’unità da diporto adibita al noleggio, appartenente alla Guaza Yachts & Charter di Gaeta, condotta da un imprenditore locale, si trovava in prossimità dell’area ed è prontamente intervenuta, riuscendo a trarre in salvo i tre naufraghi. Successivamente, le persone soccorse sono state trasbordate sulla motovedetta della Guardia Costiera, che ha provveduto a condurle in sicurezza a terra.

PUBBLICITÀ

La sinergia tra cittadini e forze dell’ordine 

L’episodio testimonia l’importanza della sinergia tra pubblico e privato nel garantire la sicurezza in mare: la collaborazione tra le istituzioni e gli operatori del settore nautico si conferma infatti elemento essenziale per una fruizione serena e sicura del mare da parte dei numerosi vacanzieri che affollano il litorale in questo periodo estivo.

La Guardia Costiera di Gaeta rinnova l’invito a tutti i diportisti a prestare sempre massima attenzione alle condizioni di sicurezza e a contattare il numero di emergenza 1530 per qualsiasi situazione di pericolo in mare.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati