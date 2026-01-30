Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona: “Da lui solo fango e fake news”

PUBBLICITÀ

Dopo il grande scontro con il conduttore Alfonso Signorini, Fabrizio Corona torna con nuove dichiarazioni su ‘Falsissimo’, il suo format sulla piattaforma Youtube.

Le misure emanate dal tribunale di Milano non hanno fermato le notizie. Hanno però impedito all’ex re dei paparazzi di mostrare chat con messaggi e immagini incriminanti nel programma. Nella nuova puntata “IL PREZZO DEL SUCCESSO PARTE FINALE” che ha raggiunto ben 4,2 milioni di visualizzazioni, ha posto sotto la luce dei riflettori le figure mediatiche di Samira Lui e Gerry Scotti.

LE RIVELAZIONI SU SAMIRA

Corona avrebbe spiegato il motivo per cui la protagonista della Ruota della Fortuna a soli 27 anni, ha un ruolo così importante in prima serata su Canale 5. Figura fondamentale è il suo attuale fidanzato Luigi Punzo. Il modello ritrovatosi protagonista di una vacanza a Formentera, con Alfonso Signorini e la sua assistente, avrebbe mediato per la sua carriera.

LE RIVELAZIONI SU GERRY SCOTTI

Per quanto riguarda Gerry Scotti, bisogna tornare indietro nel tempo. Le accuse si concentrano nel periodo in cui Gerry era conduttore del noto programma “Passa Parola”. Il presentatore era affiancato dalle “letterine”. Corona afferma: “Il produttore di Passaparola era Luca Giberna, denunciato da una “Letterina” perché tutti sapevano che per fare le Letterine bisognava andare a letto con questo lui”. Da qui le accuse nei confronti di Gerry: “Poi dopo Luca Giberna andavano a letto con Gerry Scotti, tutte. Giberna dopo esser denunciato e cacciato da Mediaset, non è mai uscita la notizia. Due letterine su tutte quante hanno fatto carriera: Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Anche Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono state con Gerry Scotti”.

Fabrizio Corona, non potendo pubblicare chat o prove, ha poi chiamato Claudio Lippi ex conduttore storico degli studi Mediaset. Lippi pur ritrovandosi in terapia intensiva, ha confermato i fatti avvenuti accusando lo stesso presentatore di aver detto “Me le sono fatte tutte”.

LA RISPOSTA ALLE ACCUSE DI GERRY

“Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. A volte passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro. In aggiunta generano una forma di odio e di cattiveria inaccettabile”. In questo modo risponde il protagonista della vicenda al Corriere della Sera.

A una giornalista che gli pone una domanda specifica sulle dichiarazioni di Fabrizio Corona risponde: “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di ‘letterina’. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze“.

E ancora continua: “In questo tritacarne mediatico nessuno ha pensato che queste ragazze non sono pupazzi, bambole di pezza. Sono donne che meritano rispetto oggi come allora e come nel futuro. Non è giusto marchiare la loro esperienza professionale con il termine ‘letterina’, come fosse uno stigma . Non se lo meritano.Oggi hanno le loro professioni, le loro famiglie, figli magari adolescenti che devono sentire falsità imbarazzanti. Senza rispetto, senza un minimo di sensibilità”.