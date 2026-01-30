Gestiva la casa a luci rosse ad Aversa, catturata dopo 4 anni

PUBBLICITÀ

Era ricercata da oltre 4 anni Meifang Zaho, la 66enne di origini cinesi rintracciata a Milano dai Carabinieri dei nuclei investigativi di Napoli e Milano. Destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli nel 2021, la donna dovrà scontare 3 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione per violazioni sulla legge sulla prostituzione ed evasione.

Tra i provvedimenti inseriti nella determinazione di pene concorrenti, un’ordinanza firmata dal GIP del Tribunale di Napoli Nord datata 2014. Secondo gli inquirenti, la 66enne sarebbe stata ritenuta indiziata di aver gestito una casa di prostituzione ad Aversa, in provincia di Caserta, reclutando alcune donne, prospettando loro con l’inganno un impiego in un centro estetico. La 66enne è stata rintracciata dai Carabinieri in via Imbonati, a Milano, dopo attività di indagine condotte dal nucleo investigativo di Napoli. E’ ora nel carcere di San Vittore

