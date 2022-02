Gf Vip, il triangolo Alex-Delia-Soleil organizzato da mesi: arrivano le prove

Tra pochi giorni, tornerà nella Casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli, squalificato nel corso della ventisettesima puntata del reality. Un ritorno annunciato a sorpresa (nonostante infatti la squalifica) da parte di Alfonso Signorini nel corso dell’ultimo appuntamento con il Gf Vip. Belli si trova già in albergo per completare il periodo di quarantena e fare il suo ingresso nella Casa L’ex gieffino dovrebbe restare per due settimane accanto a sua moglie Delia e la sua amica artistica Soleil Sorge. Insomma, poche certezze, ma il triangolo Delia, Soleil, Alex, che tiene banco nel programma da mesi, continuerà ad animare il programma forse un po’ privo di dinamiche interessanti. Il pubblico nonostante si dichiari stanco delle vicende intorno all’attore parmense è però sempre presente e il reality targato Mediaset registra più del 20% di share a puntate.

A puntare il dito contro il teatrino dei due coniugi e dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (naturalmente complice anche lei), è arrivata la blogger e influencer Deianira Marzano che ha condiviso su Instagram una sua storia Ig datata 22 gennaio 2022, in cui anticipava l’ingresso di Belli e non solo.

“Fonti dicono, i due dicono fanno finta di litigare poi la signora il cui ingresso è saltato entrerà! successivamente riverrà ripescato il “marito”, così Soleil passerà per fragile con il loro ingresso e probabilmente vincerà” – già vi avevo detto tutto su Alex e Delia il 5 gennaio –

Insomma, stando a quanto riferito dalla Marzano sarebbe già stato tutto preparato da mesi e i protagonisti della vicenda sarebbero complici di una messa in scena studiata ancora prima di partecipare al reality.