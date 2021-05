Un tragico incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 7:30, in via Napoli a Cancello Scalo. Il motociclista 43enne, Giacomo Carbone, ha perso la vita dopo lo scontro con una Fiat 600. La vettura era guidata da un uomo che aveva appena accompagnato il figlio al lavoro in un negozio della zona. Dopo l’impatto il centauro ha perso il controllo del mezzo finendo sul suolo. Purtroppo non si è potuto evitare il peggio, nonostante l’utilizzo del casco.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Prontamente sono giunti anche i carabinieri della locale stazione che hanno portato l’automobilista a Marcianise per gli esami tossicologici.

La vittima, chi è Giacomo Carbone

La vittima è un 43enne residente nella frazione San Marco di Santa Maria a Vico, da qualche anno, originario di Acerra. Giacomo lascia moglie e due figli piccoli. “La famiglia del Magic Vision perde un caro amico, Giacomo Carbone, storico proprietario della Caffetteria Mery. Ti ricorderemo sempre col tuo sorriso. Buon viaggio Giacomo“, così lo ricorda il profilo di Magic Vision.

“La comunità CASALNUOVESE piange la morte di un giovane ragazzo GIACOMO CARBONE che in sella alla moto ieri mattina mentre si recava a lavoro a Cancello Scalo (CE) dove in seguito ad un incidente ha perso la vita a soli 43 anni. Proprietario del bar nella Galleria Magic in Via dei Tigli a Casalnuovo. Lascia la moglie e una bambina. Uniti nel dolore della famiglia R.I.P GIACOMO”, scrive Tina.