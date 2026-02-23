PUBBLICITÀ
Giallo a Pozzuoli, Carla trovata morta in casa: aveva 42 anni

Redazione Internapoli
Redazione Internapoli
Ultima modifica:
autopsia carla ribeiro
Sarà l’autopsia a chiarire con precisione tempi e cause della morte di Carla Ribeiro, la donna di 42 anni trovata senza vita ieri mattina nella sua abitazione di via Barletta, in zona via Napoli a Pozzuoli.

Come riportato da Cronaca Flegra, dopo la constatazione del decesso da parte del personale del 118, che in un primo momento avrebbe ricondotto la morte a cause naturali, il pubblico ministero di turno ha disposto ulteriori accertamenti, ritenendo opportuno un approfondimento anche in considerazione della giovane età della donna.

La salma è stata sequestrata e trasferita al centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli, dove verranno effettuati gli esami irripetibili utili ad accertare con esattezza tempi e modalità del decesso. Secondo un primo riscontro medico, la causa potrebbe essere riconducibile a un’ischemia, ma sarà l’esame autoptico a fornire risposte definitive.

Il corpo è stato scoperto dal marito, rientrato dal lavoro nel corso della mattinata.

Il cordoglio

Originaria del Brasile e trasferitasi in Italia anni fa, Carla viveva con il marito e il figlio di otto anni nella zona del lungomare. Chi la conosce la descrive come una donna gentile, altruista e sempre sorridente.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente amici e conoscenti. Nella serata di ieri numerose persone si sono radunate davanti all’abitazione per un ultimo saluto, mentre in queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

 

 

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

