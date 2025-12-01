PUBBLICITÀ
Giallo nell’Agro Aversano, Angela trovata morta in casa

Di Redazione Internapoli
Angela Dell’Imperio è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Picasso a Frignano. I sanitari del 118, chiamati dai parenti della 44enne, hanno costato il decesso della donna. La salma di Angela è stata trasferita all’istituto di medicina legale dove sarà eseguito l’esame autoptico come riporta CasertaCe. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Frignano e della Compagnia di Marcianise.

Trovata morta in casa a Marianella, Nunzia Cappitelli aveva denunciato due stalker in passato

