Giallo nell’Agro Aversano, Angela trovata morta in casa

Angela Dell’Imperio è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Picasso a Frignano. I sanitari del 118, chiamati dai parenti della 44enne, hanno costato il decesso della donna. La salma di Angela è stata trasferita all’istituto di medicina legale dove sarà eseguito l’esame autoptico come riporta CasertaCe. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Frignano e della Compagnia di Marcianise.

Trovata morta in casa a Marianella, Nunzia Cappitelli aveva denunciato due stalker in passato

Risultano 2 denunce presentate nei confronti di altrettanti presunti stalker dalle indagini della Squadra Mobile di Napoli impegnata per cercare di fare piena luce sulla morte di Nunzia Cappitelli. Si tratta del giovane che venerdì ha dato l’allarme dopo avere trovato il corpo senza vita di Nunzia, e di un’altra persona, meno giovane, che come il ragazzo avrebbe assunto comportamenti ossessivi nei confronti della vittima. Si attende ancora la verità sulla morte della 51enne avvenuta a Marianella.

