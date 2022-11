Gigi ucciso da un infarto fulminante a 17 anni: “Riposa tra le braccia di tua mamma”

Gigi Pascazio, 17enne di Bari, è morto nelle scorse ore a causa di un infarto fulminante. Ad ogni modo, nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia sul corpo del giovane. Anche la madre, si legge su bariviva.it, morì a 24 anni in una situazione analoga. A riportare la notizia della dipartita sui social è Paola Petruzzelli, preside dell’istituto scolastico frequentato dal ragazzo, l’Ettore Majorana.

“Stamattina è stato molto triste arrivare a scuola e sapere che un nostro alunno è volato in cielo per un infarto fulminante – si legge -. Una vita di sorrisi, di traguardi, di sfide, di amori che non ci saranno. Addio sfortunato ragazzo, che possa accoglierti la tua adorata mamma, noi tutti siamo vicini alla tua famiglia già provata da tanto dolore”. “Oggi è un giorno davvero triste per la nostra comunità scolastica, che sconvolta dalla notizia si stringe alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita di Gigi”, si legge nel post pubblicato sulle pagine della scuola.

“La vita è davvero ingiusta. Riposa in pace tra le braccia della tua mamma” la toccante dedica di Giusi.