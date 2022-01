Ginevra uccisa dal covid a soli 2 anni dopo l’ultimo viaggio della speranza

La piccola Ginevra è deceduta nonostante i ricoveri in tre ospedali. La bimba di due anni, positiva al Covid e trasferita sabato da Catanzaro a Roma per una grave insufficienza respiratoria, è morta all’ospedale Bambino Gesù. Le sue condizioni già all’arrivo nella Capitale sono apparse disperate tanto che: “I team medici non hanno avuto neanche il tempo di intervenire” queste le parole dell’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

LA FAMIGLIA DI GINEVRA

Ginevra Soressa, viveva a Mesoraca, con la mamma Rossella, laureata in scienze pedagogiche, e il papà Giuseppe, carabiniere. Era stata prima ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Per l’aggravarsi delle sue condizioni la sera del 28 gennaio era stata trasferita nel reparto pediatrico e rianimazione dell’ospedale «Pugliese Ciaccio» di Catanzaro. Il peggiorare della situazione ha costretto i medici a decidere un nuovo trasferimento alla volta di Roma.

IL VOLO PER ROMA

Per fare presto sabato pomeriggio è stato organizzato dalla Prefettura di Catanzaro un volo con un mezzo dell’Aeronautica Militare, un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, in cui è stata imbarcata un’ambulanza con la piccola ed una equipe medica. Dopo l’arrivo a Ciampino, la bambina è stata trasferita dalla stessa ambulanza all’ospedale pediatrico. Ginevra è arrivata: “Già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali”. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari la bambina è morta poche ore dopo l’arrivo in ospedale. Una famiglia quella di Ginevra favorevole ai vaccini, come testimoniano i tanti post pubblicati dalla mamma su Facebook.