Napoli piange Gioacchino Perrotta, addio allo storico commerciante del Vomero

Si è spento nella notte, ad 87 anni, Gioacchino Perrotta, storico commerciante napoletano. Molto noto soprattutto nel quartiere Vomero, era un vero e proprio punto di riferimento per l’intera categoria.

Come si legge su Il Mattino, nel 1965 con la moglie Linda rilevó la rivendita n. 2 di tabacchi a via Bernini, in breve tempo la coppia divenne molto conosciuta e amata sul territorio. Pochi anni dopo decisero di lottare contro la camorra e furono tra i fondatori del Centro Commerciale Vomero, una associazione forte e vicina alle forze dell’ordine.

Nel tempo Gioacchino veva passato il testimone al figlio Vincenzo, oggi presidente del Centro Commerciale Vomero e della Federazione del Commercio campana. Nonostante “l’uscita di scena”, era rimasto a disposizione del territorio, sempre pronto a prodigarsi per gli altri e dare una mano.

I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa di San Gennaro al Vomero in via Bernini