Lacrime in provincia di Napoli, Bernardo muore a 32 anni: a breve si doveva sposare

Momenti di dolore a Somma Vesuviana per la scomparsa di Bernardo Allocca, 32 anni. Il giovane, che a breve si sarebbe sposato con la sua Daria, ha lasciato sconforto tra la comunità di Sant’Anastasia. Sono molti imessaggi di cordoglio per Bernardo che, sui suoi profili social e non solo, viene ricordato anche da don Nicola De Sena.

“Ho avuto la fortuna di incontrare Bernardo nella mia esperienza anastasiana. Durante il percorso per il matrimonio ho imparato ad apprezzare la sua bontà di cuore, la sua semplicità, l’intelligenza per redimere le questioni, l’amore immenso per la sua Daria. Ieri è terminata la sua esperienza terrena. Finire a 32 anni la propria vita, lascia tutti noi basiti e senza parole. Si stringe il cuore al solo pensiero. Anche la fede sembra vacillare in questi momenti e questa morte mi interroga”, ha scritto.

“Ora è il momento della preghiera, ora è il momento del silenzio; ora è il momento in cui solo il cuore può avvicinarsi al cuore giovane del caro Bernardo. A-Dio Bernardo, la tua presenza resterà viva nel nostro cuore. I tuoi ultimi tempi sono stati segnati dalla sofferenza e dalla croce. Gesù che ha terminato la sua vita terrena più o meno alla tua età, possa accoglierti e illuminare la tua vita nell’eterna giovinezza della sua risurrezione!”, ha concluso