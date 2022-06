Lite in provincia di Napoli, spuntano i coltelli: minore colpito all’inguine

Ancora una lite tra giovani che finisce nel sangue. L’episodio è avvenuto ieri sera intorno a mezzanotte, quando in piazza 11 Settembre a Brusciano dove un banale alterco tra ragazzi poteva diventare una tragedia. L’ennesima. L’episodio lo riporta Il Mattino. Due gruppi di giovani dalle parole sono passati, in breve, ai fatti. Prima è stato estratto il coltello e, poi, un minorenne è stato colpito all’inguine e al basso ventre. Il giovane è stato trasportato con urgenza all’ospedale del Mare dove si trova ancora in osservazione. L’attività investigativa è seguita dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Acerra. In queste ore, sono al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti.