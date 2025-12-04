Giornata donazione degli organi, a Napoli iniziativa in ricordo di Alessandro Barbato

PUBBLICITÀ

In occasione della giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi presso l’auditorium “Salvo D’Acquisto” dell’Istituto Salesiano “Sacro Cuore” del Vomero, un evento intenso e partecipato in memoria del giovane Alessandro Barbato, studente del liceo classico prematuramente scomparso la scorsa estate.

Salesiani per la giornata dedicata alla donazione degli organi

Alla presenza del direttore dell’istituto, don Franco Gallone, è stata svelata una targa commemorativa che accompagnerà per sempre la comunità scolastica, simbolo di una vita spezzata troppo presto ma capace di generare speranza grazie alla scelta della famiglia di donare gli organi di Alessandro .

La cerimonia si è aperta con il ricordo dei compagni che hanno raccontato la storia di un personaggio chiamato “Volpe” attraverso una sequenza di disegni, per poi mostrare un montaggio di foto del ragazzo sulle note di “Mi fido di te” di Jovanotti.

L’iniziativa, inserita in un progetto di PCTO per le classi quinte, è stata coordinata dalle docenti Caterina Lardaro e Chiara Allocca, e ha visto interventi di esperti di primo piano: Vincenzo Del Giudice sopraggiunto al posto di Pierino Di Silverio (Centro Regionale Trapianti della Campania), Saverio Misso (Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività Trasfusionali) e Carlo Capelli (Coordinamento Territoriale Trapianti del Santobono-Pausilipon). Particolarmente toccante la testimonianza di Rosa Adamo, vicepresidente dell’Associazione Cardiotrapiantati Italiani, che ha condiviso l’esperienza quotidiana di chi ha vissuto la donazione come possibilità di rinascita: “Non sono abituata a parlare a genitori di angeli. Il carico emotivo oggi è abbastanza pesante. Da ricevente vi dico ‘grazie’, non una ma un milione di volte“.

Il ricordo di Alessandro

Dopo la cerimonia, il campetto dell’oratorio salesiano ha ospitato una partita simbolica tra gli studenti delle classi IV e V del liceo classico: un momento di sport e amicizia pensato per ricordare i valori che Alessandro incarnava. Tra applausi, striscioni e un’emozione palpabile, la comunità scolastica ha trasformato il dolore in un messaggio positivo: la consapevolezza che la donazione di organi è un gesto in grado di salvare vite e accendere nuove possibilità.

La mattinata si è così conclusa tra commozione e partecipazione corale, lasciando nei ragazzi una lezione preziosa: anche dalle perdite più dolorose può nascere un impegno concreto per il futuro, un atto che fa della memoria un dono.