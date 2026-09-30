Giornata mondiale del cuore: 9 milioni di italiani soffrono di una malattia cardiaca

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In Italia ogni anno in media circa 230mila persone muoiono per infarto, scompenso e ictus. Il trend complessivo è in diminuzione grazie a farmaci sempre più efficaci e mirati. Tuttavia queste patologie restano la prima causa di morte nel Paese, verificandosi spesso prima dei 70 anni di età. In molti casi possono però essere evitate seguendo semplici regole, in primis smettendo di fumare. Già dopo un anno dall’abbandono del fumo, infatti, il rischio di eventi cardiovascolari si dimezza. Lo ricordano i cardiologi in vista della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre. Per l’occasione, 150 ospedali con il Bollino Rosa della Fondazione Onda apriranno le porte per una Open Week con controlli e consulti gratuiti.

Cinque regole per la salute del cuore

Zero fumo, muoversi ogni giorno, dieta mediterranea e meno sale. Monitoraggio di pressione, colesterolo e glicemia. Prevenzione personalizzata. Sono le cinque regole fondamentali per la salute del cuore ricordate dalla Hcf Fondazione Anmco per il Tuo Cuore Ets dei cardiologi ospedalieri Anmco in occasione della Giornata Mondiale del cuore che si celebra ogni anno il 29 settembre. Contro le malattie cardiovascolari, che restano ancora oggi la prima causa di morte e di ospedalizzazione nel nostro Paese e nel mondo, la prevenzione, come ha sottolineato Furio Colivicchi, presidente della fondazione, “è l’arma più potente. Circa l’80% degli eventi cardiaci può essere infatti evitato modificando i fattori di rischio principali. Oggi disponiamo di farmaci straordinariamente efficaci in grado di azzerare fattori di rischio come colesterolo Ldl e ipertensione“.



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La prima misura da prendere per proteggere il cuore è abolire completamente le sigarette e tutti i prodotti a base di tabacco. Questi accelerano l’aterosclerosi e quadruplicano il rischio di infarto. Importante poi, svolgere attività fisica regolare, almeno 150 minuti a settimana. Farla costantemente riduce la pressione arteriosa, aumenta il colesterolo “buono“, migliora la sensibilità all’insulina e aiuta a controllare il peso corporeo. In terzo luogo, seguire la Dieta mediterranea, limitando il sale a meno di 5 grammi al giorno. Quarta regola è monitorare costantemente i fattori di rischio come la pressione (120/80 mmHg o meno è l’ideale). Monitorare anche il colesterolo Ldl (116 mg/dL o meno se si ha già avuto problemi al cuore) e la glicemia (inferiore a 100 mg/dL). La circonferenza vita non dovrebbe superare i 102 cm negli uomini e gli 88 cm nelle donne. Infine sottoporsi a screening di base e, se necessari, Ecocardiogramma color-doppler, test da sforzo o ecocolordoppler dei tronchi sovraortici.

Minore efficacia della terapia contro il colesterolo nelle donne

Le donne non solo ricevono trattamenti meno mirati rispetto agli uomini, ma pur essendo più aderenti alle terapie, raggiungono meno degli uomini gli obiettivi di colesterolo Ldl, responsabile di infarto e ictus, indicati dalle linee guida. Lo rivelano i risultati del registro multicentrico diffusi dalla Società Italiana di Cardiologia in vista della Giornata Mondiale del Cuore del 29 settembre. Le patologie cardiovascolari causano più decessi tra le donne, rappresentando il 45% delle cause di morte nella popolazione femminile. Non esiste una differenza di genere nelle raccomandazioni sulle terapie. Tuttavia, la differenza esiste invece nella loro efficacia, come dimostrano lo studio condotto in oltre 30 centri italiani, che ha coinvolto 2.613 pazienti trattati con anticorpi monoclonali anti-PCsk-9, di cui 806 donne. I risultati hanno evidenziato che le pazienti partono in genere da una condizione più svantaggiata, con un’età media più elevata, livelli di Ldl-C più alti rispetto agli uomini e più intolleranza alle statine.



“Nell’analisi – sottolinea Perrone Filardi, past president della Sic e direttore Dipartimento Scienze biomediche avanzate dell’Università Federico II di Napoli – le donne hanno mostrato una riduzione del colesterolo inferiore nel tempo rispetto agli uomini. Come conseguenza diretta solo il 51,7% delle donne ha raggiunto i target raccomandati contro il 64,6% degli uomini, con una probabilità di efficacia ridotta di un terzo”. “La minore efficacia della terapia sembra dunque legata a fattori biologici o clinici ancora da indagare. Questo implica la necessità di una maggiore attenzione alla specificità femminile e alla medicina di genere“, aggiunge Gianfranco Sinagra, presidente Sic.

“Cuore in farmacia“, la campagna per valutare il rischio cardiovascolare nelle donne

Portare la prevenzione cardiovascolare sempre più vicino alle donne, valorizzando la farmacia come presidio sanitario di prossimità e promuovendo un approccio fondato sulla medicina di genere. È questo l’obiettivo di “Cuore in Farmacia – Prevenzione cardiovascolare e screening al femminile“, la campagna promossa da Cittadinanzattiva e Federfarma. Quest’anno, dopo le precedenti esperienze territoriali, ha assunto una dimensione nazionale, aprendosi alle farmacie di tutto il territorio italiano, con 500 farmacie aderenti.



La campagna parte in occasione della Giornata mondiale del cuore e proseguirà nel mese di ottobre. Vi saranno attività di informazione, sensibilizzazione e valutazione del rischio cardiovascolare nelle farmacie aderenti. E’ rivolta alle donne tra i 40 e i 60 anni e consiste nella somministrazione di un questionario di valutazione del rischio cardiovascolare. Viene, inoltre misurata la pressione arteriosa e la rilevazione di alcuni parametri, quali peso, altezza e circonferenza vita. Nelle farmacie che dispongono di servizi di telemedicina, il percorso potrà inoltre essere integrato con l’esecuzione gratuita di un elettrocardiogramma con tele-refertazione specialistica.

Esami e visite gratuite in 150 ospedali

Dal 28 settembre al 4 ottobre 2026, in occasione della Giornata mondiale del cuore, Fondazione Onda promuove la (H) Open Week sulle malattie cardiovascolari, quest’anno dedicata in particolare alle cardiomiopatie. In oltre 150 ospedali italiani del network con il Bollino Rosa, saranno offerti colloqui e visite gratuite. L’obiettivo è facilitare l’accesso alla diagnosi precoce e accrescere la consapevolezza.



Nel 2023 le malattie del sistema circolatorio hanno causato in Italia oltre 206 mila decessi, rappresentando quasi il 31% di tutte le morti registrate e confermandosi la principale causa di mortalità nel Paese. Il loro impatto è particolarmente significativo nella popolazione femminile. Quest’ultime sono responsabili del 33% dei decessi tra le donne, rispetto al 28% tra gli uomini. “Da oltre vent’anni Fondazione Onda – spiega la presidente Francesca Merzagora – promuove una cultura della prevenzione attenta alle differenze di sesso e genere, contribuendo a portare la salute cardiovascolare al centro dell’attenzione”. La nuova edizione dell'(H) Open Week è incentrata sulle cardiomiopatie: “malattie – prosegue – che possono rimanere silenziose per anni, avere origine familiare e richiedere una diagnosi tempestiva e una presa in carico specialistica“.

Farmaci anti-obesità proteggono cuore per chi è in sovrappeso e con fattori di rischio

Le persone con un lieve sovrappeso ma con fattori di rischio cardiovascolare come colesterolo e livelli di infiammazione alti potrebbero avere un rischio cardiaco del tutto simile alle persone con forte sovrappeso, per le quali oggi sono indicati i farmaci analoghi del Glp-1 per perdere peso. Per questa ragione potrebbe essere opportuno estendere anche a questa popolazione il loro utilizzo. È il dato che emerge da una ricerca condotta dalla University of Copenhagen e presentata al meeting della European Association for the Study of Diabetes (Easd) a Milano.



I farmaci Glp-1 sono approvati per il trattamento dell’obesità nelle persone con un indice di massa corporea (Bmi) superiore a un valore di 30 o superiore a 27, se è presente una condizione di rischio. Oltre a ridurre il peso e aiutare nel controllo della glicemia, “sappiamo che gli agonisti dei recettori del Glp-1 possono ridurre i livelli di colesterolo e l’infiammazione, diminuire il rischio di infarto e ictus“, ha affermato in una nota Karen Hvid, tra gli autori dello studio.

La ricerca ha preso in considerazione i dati di oltre 300 mila persone con sovrappeso seguite per oltre dieci anni, andando a vedere quante di loro nel tempo andassero incontro a una malattia coronarica, per esempio un infarto, la necessità di bypass o la morte per cause cardiovascolari.

L’analisi ha scoperto che le persone con indice di massa corporea compreso tra 25 e 26,9 presentavano un rischio cardiovascolare analogo a quelle delle persone in forte sovrappeso se erano presenti due fattori di rischio: alti livelli di colesterolo e un’ infiammazione di basso grado. In particolare, queste persone hanno un rischio del 41-27% più alto rispetto a chi ha un lieve sovrappeso ma non ha livelli di colesterolo e infiammazione alti. “Il nostro studio avvalora l’opportunità di estendere l’indicazione terapeutica a questo gruppo di persone. Sono ora necessari studi clinici“, ha concluso Hvid.

Alto tasso di mortalità cardiovascolare in Italia

Circa 9 milioni di italiani convivono con malattie cardiovascolari, nel 2023 hanno causato circa 206.000 decessi, il 56% dei quali tra le donne. Nel 2021 il costo complessivo ha raggiunto 42 miliardi, considerando costi diretti, assistenza informale, perdita di produttività e costi sociali. Emerge dal Policy Brief realizzato da Teha Group e presentato in occasione della Giornata Mondiale del Cuore nell’ambito degli Stati Generali della Salute Cardiovascolare.



Nonostante i progressi nella diagnosi e nelle terapie, ci sono profonde disuguaglianze territoriali e di genere. Nel 2023 il tasso di mortalità cardiovascolare ha raggiunto in Campania 33,9 decessi ogni 10.000 abitanti, rispetto a una media nazionale di 24,7, mentre il rischio cardiovascolare femminile resta sottovalutato. La prevenzione è il primo terreno su cui intervenire. In Italia il 98% degli adulti presenta almeno un fattore di rischio noto e il 40% ne presenta tre o più: il 30% soffre di ipertensione, il 27% di ipercolesterolemia e l’8% ha glicemia elevata. La vaccinazione antinfluenzale è associata a una riduzione del 34% del rischio di infarto e ictus negli over 65 ma le coperture restano insufficienti.

Sul fronte della cura, l’Italia registra buoni risultati nella gestione dell’evento acuto, con livelli di mortalità a 30 giorni inferiori alla media europea. Ma solo il 30% di chi ne avrebbe indicazione accede alla riabilitazione cardiologica. “La sfida è costruire percorsi integrati tra ospedale e territorio, migliorare aderenza alle terapie e alla riabilitazione, garantendo ai pazienti un accesso tempestivo e appropriato all’innovazione farmacologica“, conclude Giuseppe Musumeci, esperto della Rete Tempo-Dipendente Cardiologica di Agenas.