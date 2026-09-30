Partire e Sognare, il viaggio diventa un network: sei nuove aperture in arrivo e un’offerta di Natale esaurita in 24 ore

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Dalla sede di Secondigliano a Sharm el-Sheikh, passando per TikTok e un’offerta natalizia esaurita in 24 ore. Il fondatore Luca Montanaro racconta la crescita di Partire e Sognare e svela le prossime novità.

Luca, Partire e Sognare è nata come agenzia viaggi. Che cos’è diventata oggi?

«Oggi Partire e Sognare è un network: chi condivide il nostro progetto può aprire una propria sede. Stiamo lavorando a sei nuove aperture, tre delle quali saranno in Campania. Le località? Per ora non le sveliamo. Ci piace lasciare ai nostri clienti qualcosa da scoprire.»

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Che cosa spinge le persone a scegliere voi?

«Su TikTok abbiamo costruito un rapporto diretto con un pubblico che ci segue, ci scrive e si fida delle nostre proposte. Poi, quando una persona entra in agenzia, la ascoltiamo davvero. C’è chi vuole partire spendendo il giusto e chi desidera realizzare il viaggio che sogna da anni: il nostro lavoro è trovare la proposta adatta a ciascuno.»

Anche da Sharm el-Sheikh hai visto quanto sia forte questo rapporto?

«Sì. Durante il mio soggiorno a Sharm ho condiviso su TikTok alcuni momenti e le nostre proposte. La risposta è stata incredibile: l’offerta per il periodo natalizio è andata esaurita in appena 24 ore. Sapere che tante persone aspettano le nostre novità e scelgono di partire con noi è una soddisfazione enorme.»

Sharm è ormai una parte importante della vostra storia.

«È la nostra amata Sharm, una destinazione che tanti napoletani portano nel cuore. Abbiamo una sede anche lì, dedicata a trasferimenti ed escursioni. Per noi il rapporto con il cliente non finisce quando prenota: vogliamo essere presenti anche quando arriva a destinazione.»

A Napoli, invece, avete creato due modi diversi di vivere l’agenzia.

«La sede principale di Secondigliano è il nostro punto di riferimento per le proposte low cost. Nella sede Exclusive, invece, la prenotazione può diventare un momento da ricordare: un appuntamento serale, un’occasione speciale, persino un evento. Ogni cliente ha il suo modo di sognare una partenza.»

E presto ci sarà una novità anche a Secondigliano.

«Sì, apriremo una Privé Room all’interno della sede principale. Sarà uno spazio riservato dove sedersi, raccontarci il viaggio che si ha in mente e preparare un preventivo in totale privacy. Vogliamo dare alle persone il tempo e l’attenzione che meritano.»

Oggi, però, si sente parlare anche di truffe sui viaggi. Che consiglio dai a chi sta per prenotare?

«Il mio consiglio è semplice: prima di pagare, verificate sempre a chi vi state affidando. Guardate da quanto tempo esiste il profilo social, leggete le recensioni e controllate che l’IBAN sia intestato all’agenzia. Se vi chiedono di inviare denaro a una Postepay personale, fermatevi e fate ulteriori verifiche. Quando acquistate un pacchetto turistico, controllate anche che il contratto riporti gli estremi della garanzia contro l’insolvenza o il fallimento. Un viaggio deve cominciare con entusiasmo, ma anche con la tranquillità di sapere chi si sta occupando di voi.» (normattiva.it⁠￼)

Qual è il prossimo passo per Partire e Sognare?

«Aprire le nuove sedi e continuare a crescere, senza perdere ciò che ci ha portati fin qui: ascoltare le persone. Perché ogni viaggio, prima ancora di cominciare, è un sogno che qualcuno ha scelto di raccontarci.»