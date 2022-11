Giovan Giuseppe, l’uomo salvato dal fango a Ischia: “Sono stato travolto, non vedevo niente”

Si chiama Giovan Giuseppe Di Massa “l’uomo di fango” salvato dalla frana a Ischia. Si tratta di un idraulico 60enne di Casamicciola. L’uomo è stato travolto da un fiume do fango e trascinato per decine di metri lungo la strada, fino ad essere scaraventato in un garage dove ha rischiato di annegare. In attesa dei soccorsi, si è aggrappato ad una persiana e ha stretto più forte che poteva. Così si è salvato la vita. “Reggiti a qualcosa, stiamo venendo a prenderti”, sentiva udire da un carabiniere e alcuni vigili del fuoco che poi lo hanno salvato. Il video che lo ritrae mentre emerge dal fango ha fatto il giro del mondo sul web.

Dopo essere portato in salvo, Giovan Giuseppe Di Massa è stato prima portato all’Ospedale di Ischia. Poi le sue condizioni hanno reso necessario il trasporto in elicottero al Cardarelli di Napoli. Ha importanti lesioni interne per un trauma da schiacciamento toracico e ha ingerito molto fango. “Sono uscito da casa per controllare le coltivazioni nel mio appezzamento di terreno – le sue parole ai vigili del fuoco che l’hanno soccorso, riportate dal Corriere della Sera – volevo capire se ci fossero danni. Poi all’improvviso sono stato travolto da una montagna di acqua e fango che mi ha trascinato via. Sono stati attimi terribili, non riuscivo ad aggrapparmi a nulla e non vedevo quasi niente. Poi sono finito in quel seminterrato”.