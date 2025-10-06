PUBBLICITÀ
Giovane campano va in Friuli e vince 500mila euro al Gratta e vinci e poi sviene

Di Redazione Internapoli
Un colpo di fortuna da mezzo milione di euro e un’emozione troppo forte da reggere. È quanto accaduto a un giovane originario della Campania, da poche settimane trasferitosi in Friuli, che ha centrato una vincita da 500.000 euro con un biglietto “Numerissimi” da 5 euro acquistato in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine.

Secondo quanto raccontato dal titolare dell’esercizio, il giovane avrebbe comprato tre tagliandi, iniziando a grattare con apparente tranquillità. Pochi istanti dopo, accortosi dell’incredibile vincita, si sarebbe sentito mancare: “Ha chiesto un bicchiere d’acqua, poi si è accasciato a terra – ha raccontato il gestore del locale ‘Velox Pizza’, dove è avvenuto l’episodio –. Abbiamo temuto il peggio, ma per fortuna si è ripreso dopo poco”.

L’uomo, ancora sotto choc per la sorpresa, è stato accompagnato a casa da un familiare. Nei giorni successivi avrebbe fatto ritorno in Campania, dove si sarebbe rifugiato per smaltire l’emozione del momento. Da allora non si è più rivisto nella ricevitoria dove la fortuna lo ha baciato.

