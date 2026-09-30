Giovanna muore e perde il figlio al nono mese, tragico malore in Irpinia

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Giovanna Lo Chiatto è morta al nono mese di gravidanza insieme al bambino che portava in grembo, dopo essere stata colpita da un improvviso malore in casa a Mercogliano. La 32enne era infermiera al Policlinico Umberto I di Roma. Il bambino sarebbe dovuto nascere il prossimo 4 ottobre.

La giovane donna si è sentita male nella tarda serata di ieri. Il suo compagno ha allertato i soccorsi ma quando i sanitari del 118, giunti sul posto con due ambulanze, sono arrivati nell’abitazione non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Su disposizione del magistrato la salma di Giovanna è stata trasferita in obitorio Avellino per gli accertamenti del caso e il cesareo post mortem.

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Le dediche per Giovanna Lo Chiatto

“Tutto svanito in un istante. La felicità di diventare mamma, il sogno di iniziare un cammino come famiglia, l’attesa di stringere tra le braccia il proprio piccolo. Tutto si è spento all’improvviso. Mancavano pochissimi giorni a quella gioia immensa e invece un destino drammatico e crudele vi ha portato via. Il dolore è troppo forte quando accadono questi eventi. È un dolore che toglie il fiato, troppo forte per essere accettato. Oggi la nostra comunità è ferita nell’anima, avvolta da un dolore immenso e da uno sgomento che nessuna parola può descrivere. La perdita della nostra Giovanna, a soli 32 anni, insieme al piccolo Francesco che portava in grembo, è una tragedia immane che spezza il cuore di ognuno di noi. Una doppia vita spezzata che trasforma l’attesa del momento più bello nel più atroce dei drammi. Come Sindaco, e a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Cittadinanza di Forino, mi stringo in un abbraccio immenso e sincero a papà Antonio, a mamma Carmen, alla sorella Nicole, al compagno e a tutti i familiari. A tutti voi va il nostro cordoglio più sentito. Non esistono risposte, non esistono parole giuste davanti a un simile dolore, c’è solo lo spazio per il raccoglimento e per la vicinanza. Forino piange con voi. Forino si stringe a voi. Che la terra vi sia lieve“, ha scritto Antonio Olivieri.