Lacrime e dolore a Mondragone, Giovanni Alberto muore all'età di 2 anni

Una terribile tragedia ha sconvolto la città di Mondragone. Come riporta il sito ECaserta è morto Giovanni Alberto De Martino, figlio del gestore dell’attività commerciale Il Gelatone. Il bambino era ricoverato al Bambin Gesù di Roma: i suoi funerali si terranno nella Basilica Minore del Vescovado. Tanti stanno lasciando messaggi di cordoglio per il papà Gaetano e per tutti i membri della famiglia De Martino.

Dramma a Benevento, bimbo di 2 anni muore dopo un malore: articolo del 18 agosto

La Polizia indaga sulle circostanze della morte di un bambino di due anni, ospite di una casa famiglia di Montesarchio, è all’ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento dove è giunto in gravissime condizioni. A nulla è valso l’intervento dei medici.

Su ordine della Procura, la salma è stata sequestrata in attesa degli accertamenti medico legali. Il piccolo – secondo le prime notizie – avrebbe accusato un malore nella casa famiglia. Sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.