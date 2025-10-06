PUBBLICITÀ
HomeCronacaGirava armato di coltello fuori lo stadio Maradona, denunciato un 40enne
CronacaCronaca locale

Girava armato di coltello fuori lo stadio Maradona, denunciato un 40enne

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Girava armato di coltello fuori lo stadio Maradona, denunciato un 40enne
Girava armato di coltello fuori lo stadio Maradona, denunciato un 40enne
PUBBLICITÀ

I carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona durante la partita di calcio Napoli-Genoa.

I militari – prima, durante e dopo il match – hanno setacciato la zona e denunciato 5 parcheggiatori abusivi recidivi nel biennio. Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato anche un 40enne di Bagnoli già noto alle forze dell’ordine. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto. Il 40enne dovrà rispondere di porto abusivo di arma. La lama è stata sequestrata.

PUBBLICITÀ

Controlli in occasione della partita del Napoli, scoperti tre parcheggiatori abusivi

In occasione dell’incontro di calcio tenutosi ieri, domenica 6 ottobre, tra Napoli e Genoa, la Polizia Locale ha intensificato i controlli nelle aree limitrofe allo stadio Maradona. Tre parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati, mentre sono state elevate 77 contravvenzioni per sosta vietata e per 65 veicoli è stata disposta anche la rimozione forzata.

Sanzioni anche per due venditori ambulanti privi di autorizzazione. Nel corso dei controlli sono stati effettuati tre sequestri di merce, tra bibite e magliette contraffatte. Quattro sono stati, invece, i verbali elevati per violazione dell’ordinanza sul divieto di vendita di bottiglie in vetro. All’interno dello stadio sono state controllate 15 bouvette e identificati 70 operatori addetti alla vendita.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati