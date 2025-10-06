Girava armato di coltello fuori lo stadio Maradona, denunciato un 40enne

PUBBLICITÀ

I carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona durante la partita di calcio Napoli-Genoa.

I militari – prima, durante e dopo il match – hanno setacciato la zona e denunciato 5 parcheggiatori abusivi recidivi nel biennio. Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato anche un 40enne di Bagnoli già noto alle forze dell’ordine. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto. Il 40enne dovrà rispondere di porto abusivo di arma. La lama è stata sequestrata.

Controlli in occasione della partita del Napoli, scoperti tre parcheggiatori abusivi

In occasione dell’incontro di calcio tenutosi ieri, domenica 6 ottobre, tra Napoli e Genoa, la Polizia Locale ha intensificato i controlli nelle aree limitrofe allo stadio Maradona. Tre parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati, mentre sono state elevate 77 contravvenzioni per sosta vietata e per 65 veicoli è stata disposta anche la rimozione forzata.

Sanzioni anche per due venditori ambulanti privi di autorizzazione. Nel corso dei controlli sono stati effettuati tre sequestri di merce, tra bibite e magliette contraffatte. Quattro sono stati, invece, i verbali elevati per violazione dell’ordinanza sul divieto di vendita di bottiglie in vetro. All’interno dello stadio sono state controllate 15 bouvette e identificati 70 operatori addetti alla vendita.