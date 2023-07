Gita al lido nel Golfo di Policastro finisce in tragedia, muore dopo il malore

PUBBLICITÀ

Ieri un anziano è morto in spiaggia nel Golfo di Policastro in seguito ad un malore. Il 75enne, originario di Sanza, era in uno stabilimento balneare in una colonia estiva per anziani quando improvvisamente si è sentito male alla presenza di decine di persone. Immediatamente soccorso e rianimato sulla spiaggia dai sanitari del 118, l’anziano è stato poi trasferito in ambulanza al vicino ospedale di Sapri, dove però per lui non c’è stato niente da fare.

Antonio colpito dal malore fuori la discoteca, lutto nel Salernitano

Sabato mattina Antonio Gorga, 29enne originario di Caggiano, è deceduto dopo aver avvertito all’uscita dalla discoteca di Roma dove aveva trascorso la serata. La salma è stata sequestrata e sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.

LE PAROLE DI CORDOGLIO PER ANTONIO

Il giovane lavorava come infermiere a Firenze.. “Tu il primo grande amore della mia vita❤️❤️❤️ mi hai dato tantissime gioie ma quella più grande è stata di diventare infermiere come me definendomi il tuo mentore…. Con te va via un pezzo grande del mio cuore….. una ferita che non guarirà mai…. Sei cresciuto con me fianco a fianco….. cuore a cuore…. Ti amo e ti amerò per sempre vita mia… “, questa la dedica di Gerarda.

“Ci sono giorni in cui il dolore è così forte che le parole non hanno più voce. La nostra comunità è segnata e travolta da una tragedia troppo grande. Tutti ci stringiamo al dolore della famiglia. Un abbraccio a Tommaso, Mariateresa, Filippo”, scrive il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina.

“Una tragedia ha colpito la nostra famiglia CRI. Oggi come un fulmine a ciel sereno, il nostro volontario Antonio Gorga ha lasciato questa vita. Antonio era cresciuto con noi e con noi aveva mosso i suoi primi passi come Infermiere. Tutti noi ci stringiamo in un unico abbraccio alla Mamma Mariateresa, la nostra Vice Presidente di Comitato, al Papà Tommaso, al fratello Filippo, alla fidanzata Mariarosaria, alla zia Gerarda e a tutti i familiari”, ha scritto la pagina Croce Rossa Italiana – Comitato di Serre.