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Settimana intensa sul fronte della sicurezza stradale a Giugliano, dove la Polizia Municipale ha messo in campo una serie di controlli serrati tra centro cittadino, Lago Patria e Piazza Gramsci.

Il bilancio è significativo: oltre 33mila euro di sanzioni, numerosi sequestri e più di venti veicoli fermati per gravi irregolarità.

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Giugliano al setaccio tra il centro e Lago Patria, veicoli sequestrati e oltre 33mila euro di multe

Durante i controlli in centro, gli agenti hanno effettuato diversi posti di blocco, contestando numerose violazioni al Codice della Strada. Sono stati sequestrati cinque veicoli per mancanza di copertura assicurativa e disposto un sequestro amministrativo finalizzato alla confisca per un mezzo già sottoposto a precedente provvedimento. Contestate anche infrazioni per controsenso e velocità non adeguata. Inoltre, sette motoveicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo perché circolavano senza casco. Le sanzioni elevate in questa fase ammontano a circa 6.800 euro.

Nel fine settimana i controlli si sono spostati nella zona di Lago Patria, dove sono stati sanzionati sette veicoli per diverse irregolarità. Due circolavano senza assicurazione, quattro senza revisione e uno è stato fermato per guida senza patente. Le multe complessive in quest’area hanno superato i 7.500 euro, con il conseguente sequestro dei mezzi non in regola.

Particolarmente rilevante l’operazione serale in Piazza Gramsci, spesso teatro di comportamenti pericolosi da parte di giovanissimi. Gli agenti hanno fermato sei tra ciclomotori e motocicli, quasi tutti guidati da minorenni, anche di appena quattordici anni, senza casco e protagonisti di manovre rischiose tra diverse strade della zona.

In un caso è stata contestata anche la violazione dell’articolo 170 del Codice della Strada per impennata con due persone a bordo senza casco. Sono emerse inoltre ulteriori irregolarità, tra cui mezzi senza assicurazione e revisione e conducenti privi di patentino. I genitori sono stati convocati sul posto e, in tre casi, sanzionati per incauto affidamento del veicolo. Le multe elevate in questa operazione superano i 19mila euro.

Madre in sella col figlio fugge all’alt degli agenti

Unico episodio con conducente maggiorenne ha visto un motociclo con due persone a bordo, madre e figlio, non fermarsi all’alt degli agenti, tentando la fuga tra via Roma e Corso Campano. Dopo un breve inseguimento nel traffico, il mezzo è stato intercettato nei pressi della Casa Comunale e sanzionato per le violazioni commesse.

L’attività della Polizia Municipale ha permesso di bloccare oltre venti veicoli non in regola, contribuendo al controllo del territorio e al miglioramento della sicurezza stradale. Resta forte l’appello rivolto alle famiglie: la sicurezza dei ragazzi passa dalla collaborazione tra genitori, scuola e forze dell’ordine. Indossare il casco, guidare con patentino e avere i documenti in regola rappresentano regole fondamentali per la tutela di tutti.