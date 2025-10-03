Giugliano, blitz antidroga: arrestato 38enne con hashish e cocaina

Blitz antidroga dei Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Giugliano.
Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio, gli investigatori hanno perquisito l’abitazione di Roberto Posillipo, 38 anni, originario di Mugnano di Napoli.
All’interno dell’appartamento sono stati trovati e sequestrati:
- 62 grammi di hashish,
- 16 grammi di cocaina,
- un bilancino di precisione,
- materiale per il confezionamento della droga.
Rinvenuti e sequestrati anche 395 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.
Posillipo, già affidato in prova ai servizi sociali, è stato arrestato ed è in attesa di giudizio.